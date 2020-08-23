日本夜空近期來了兩位貴客，上個月2日凌晨，有民眾發現東京的天空有一道白光劃過；本月21日晚間10時30分許，又有民眾在東京夜晚的天空發現一顆散發強烈白光的火球，但僅出現短短7秒便消逝，引起廣大日本網友討論。

根據《朝日新聞》、《NHK》等日媒報導，東京夜空短時間內接連出現兩顆光球令民眾感到相當興奮；21日晚間閃現的光球所發出的刺眼強光照亮了東京的夜晚，而光球劃過天際、猶如正在燃燒釋放能量，耀眼的光芒逐漸隱沒的過程，皆被NHK架設在晴空塔的網路攝影機「Atom Tech」精準捕捉。

根據報導，日本民眾對於突然出現的陌生光球覺得十分好奇，紛紛猜測可能是火箭或者隕石等物；而神奈川縣平塚市博物館策展人藤井大一（Daichi Fujii）則提出分析說道，這顆光球亮度接近滿月的月光，根據多張圖表顯示，光球應是來自木星軌道附近的小行星，在進入地球上空後開始燃燒，若未燃燒殆盡，極有可能會墜落在房總半島南部。

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(中時新聞網)