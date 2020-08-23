1名持有身心障礙手冊的陳姓男子，今(23日)凌晨0時50分許，在臺中市潭子區區福潭路112巷附近，疑似與母妻爭吵後，自己反鎖在廚房內，打開瓦斯桶引爆，當場將廚房炸毀，接著全冒煙跑到住家大門倒地哀嚎，陳母緊急報警，警消到場後立刻將火勢撲滅後將陳男送醫，全身至少40%灼傷，經送醫後目前仍在急救中。

台中市消防局表示，凌晨約0時49分接到一名婦人已相當慌張的口氣緊急報案，表示自己的兒子在福潭路一段住宅引爆瓦斯，現場已經爆炸，拜託趕快前往滅火，消防局立刻派遣派潭子消防分隊，出動消防車2輛、救護車1輛，與消防人員8名前往處理。

據了解，由於該名婦人通話說開瓦斯者為自己的兒子，且現場已經爆炸。消防局立即加派頭加厝及四平分隊前往支援處理，到場後發現現場為3層樓建築，但1樓廚房後側已經瓦斯爆炸已經冒出濃煙，立即進行搶救。

在現場警消也發現引爆瓦斯的陳男，躺在住宅大門地上哀嚎且意識模糊，全身肢體多處共40%二度燒燙傷，緊急送往中國醫藥大學附設醫院救治，目前仍在燒燙傷病房急救。

警方事後調查，陳男患有精神疾病，凌晨時突情緒不穩向母親表示不想活後，便將自己反鎖於後廚，點燃瓦斯，陳男於點燃瓦斯桶後自行跑出大門。隨後由救護車送往醫院救治，目前仍於加護病房觀察中。所幸火警未波及他處亦無其他人員受傷，警方並依規定到場處置。

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