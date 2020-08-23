桃園機場第三跑道問題不斷，又傳出桃園觀音外海會設置離岸風機，有影響飛安疑慮。桃園市長鄭文燦23日受訪表示，綠能跟飛安一樣重要，但飛安不能打折扣，應該由民航局或者委託飛安會釐清爭議，這是基本的出發點。

鄭文燦說，再生能源條例制定後，綠電目標是達到20％，不過風場的設置需要經過審查，也要有環評審查，前兩者已經通過了，現在是在籌設階段遇到問題。他認為，將來畫設風場或環評時，就應該先把飛安等其他問題一併考慮。

(中時 )