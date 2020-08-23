第三跑道風機問題 鄭文燦：飛安不能打折扣 12:062020/08/23 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦23日受訪表示，綠能跟飛安一樣重要，但飛安不能打折扣。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園機場第三跑道問題不斷，又傳出桃園觀音外海會設置離岸風機，有影響飛安疑慮。桃園市長鄭文燦23日受訪表示，綠能跟飛安一樣重要，但飛安不能打折扣，應該由民航局或者委託飛安會釐清爭議，這是基本的出發點。 鄭文燦說，再生能源條例制定後，綠電目標是達到20％，不過風場的設置需要經過審查，也要有環評審查，前兩者已經通過了，現在是在籌設階段遇到問題。他認為，將來畫設風場或環評時，就應該先把飛安等其他問題一併考慮。 (中時 ) #飛安 #問題 #桃園 #鄭文燦 #審查 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商時報聯手今周刊 合推訂閱優惠 04:102020/08/23 企業經營 台中科大林文燦 醫護人力不足 智慧科技能幫忙 04:102020/08/23 企業經營 民眾嗆問兩岸問題 馬英九：常說謊的人未必永遠不說真話 08:002020/08/23 政治 北流壓力測試 民眾抱怨動線亂 04:102020/08/23 地方新聞 民航局稱已二度表達不宜設置 04:102020/08/23 財經焦點 港9月1日社區普篩 至少採驗500萬人 04:102020/08/22 兩岸要聞 島風行旅領頭 探索人味恆春 04:102020/08/23 地方新聞 阿妹故鄉 大巴六九文化廣場啟用 04:102020/08/23 地方新聞 鄭爽直播爆走趕跑2主播 痛罵「業績和我有什麼關係」 20:002020/08/22 娛樂 前十大槍擊要犯段樹文遞補當議員 曾表達辭警政審查會召集人 12:162020/08/22 社會 政治熱門新聞 淹水影片流出後 網：怎沒看到最愛高雄的市長？ - 政治 沒有韓國瑜的高雄居然「走鐘」 在地人怨嘆：淹20年了 - 新聞 彰化下周二公布4千人篩檢結果 沈富雄預言結局 - 政治 提3實例反擊 馬英九嗆：蔡政府才多次對外「卑躬屈膝」 - 政治 陳其邁市府小內閣名單出爐 前韓團隊成員只求一件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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