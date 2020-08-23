前總統馬英九日前批評總統蔡英文，把國家推向戰爭邊緣，亞太和平基金會前董事長、淡江大學大陸研究所榮譽教授趙春山表示，台海開戰與否，兩岸不會開第一槍，但美國就不一定，且台海危機時間點可能在美國大選前和2022年之後。

前總統馬英九近日頻質疑蔡把國家推向戰爭邊緣，蔡總統也嗆馬以為在主權議題上卑躬屈膝就能換來所謂的和平。而馬今天23日出席「郝伯村追思會」時再度反擊，強調自己任內跟對岸都是平等互惠、平起平坐，反嗆蔡政府才是卑躬屈膝、前倨後恭。

《中評社》報導，趙春山昨（22日）出席馬英九基金會舉辦的「國家不安全」研討會，探討兩岸情勢，對於兩岸關係轉壞，現在完全沒有來往，他很擔心在疫情影響下，容易有誤判的風險，尤其政府拒以「九二共識」為兩岸溝通橋樑，因此凡是在野黨講話，民進黨都從負面解讀，他沒想到會這麼嚴重，這是台灣的問題。

對於大陸與美國近期軍演，兩岸爆發衝突的危機時間？趙春山指出，第一個是在「美國總統大選前，」大家該注意的是，因為大陸不會開第一槍，也認為台灣不會開第一槍，但沒把握美國會不會開第一槍，且台灣沒把握是不是會被扣下去的那個板機。

第二，趙春山坦言，等到美國11月選完，明年2021年是「中共建黨100年」，他研判不會在台海發動戰爭來慶祝百年，但2022年「中共20大」（中國共產黨第二十次全國代表大會），屆時就得「相當注意」情勢了，真正出大問題可能在2022年以後。

(中時新聞網)