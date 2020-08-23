嘉義市71歲范姓老翁灌妻子酸性液體後自喝酸液傷重不治死亡，檢察官相驗認為死因是低血容積休克，服用酸類造成的消化道腐蝕性損傷與出血，沒有遺書，檢警研判范翁可能不忍心愛妻長期臥病，才用酸液欲共赴黃泉。

據了解，范翁幾乎天天晚間6、7時到長照中心探望妻子，昨晚6時許他照常去看妻子，與插鼻餵管的妻子、無法溝通的聊天，約8時許卻突然拿出酸液灌妻子，再自喝酸液，遭工作人員制止，酸液噴灑出來，傷及裴氏女照護員及隔床的86歲盧姓阿嬤，共4人送醫急救。

范翁今晨傷重不治，范妻仍在嘉基醫院加護病房觀察治療中，裴女也是住院治療中、無大礙，盧姓阿嬤腳部被潑酸，急救後已出院。

長照中心人員透露，范妻住進中心2年來都正常繳費，但日前范翁說本月的費用要由兒子繳交，尚未繳款，范翁也常帶營養品希望為妻子補身體，但日前范妻住院，醫師認為范妻的營養足夠，由於罹患多重疾病，以致體重持續減輕。

范翁雖然年紀大，仍繼續做代客驗車的工作，工作之餘幾乎天天到長照中心看妻子，但范妻身體每況愈下，老翁常關心妻子越來越消瘦，家屬也曾透露若再送醫院想放棄急救。

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