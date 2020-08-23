北市一名24歲女子小歡（化名）前年7月間與同事到一家KTV飲酒狂歡後，喝茫搭計程車返家，不料竟遭色運將撿屍性侵得逞，失去「第一次」， 扯的是，色運將一審竟掰稱是小歡主動，推不開她，法官不信，將他判刑4年徒刑，上訴後，二審維持原判。

判決書指出，2018年7月22日深夜2時50分，小歡從KTV搭計程車返回內湖康寧路住處，司機見小歡酒醉意識不清，將車輛開往道路旁巷子停放，打開後車門進入後座，趁小歡無法抗拒，將她扶起跨坐在身上性侵得逞。

小歡隔天早上清醒察覺下體疼痛、內褲反穿，擦屁股時有淡淡血色，由於過去沒有發生過性行為，直覺遭性侵，於是急忙撥電話詢問朋友，友人則說，小黃運將3點多有回報已安全送達，可是小歡調閱社區監視器畫面發現，自己5點多才被送回家，遂由友人陪同就醫驗傷，報警處理。

色運將被告後否認犯行，辯稱當時叫小歡1、20分鐘都叫不起來，又找不到小歡的住家地址，只好把車開到附近巷子等小歡起來，沒想到一陣子之後，小歡從後座拉他的手，說陪她一下，然後跨坐在他的大腿，還把自己的上衣、內衣往上拉，將他的頭按到她胸前問說「喜歡嗎？」，2人性器官摩擦約10分鐘，但沒有插入，還說：「我有反抗，但推不開她」。

法官審理時認為，小歡回憶案發經過時，出現激動反應及哭泣，要不是受到啟齒的侵害，怎會藉此宣洩情緒？且與運將不相識，無誣陷動機，一審不採信運將辯詞， 依乘機性交罪判將他4年徒刑，二審駁回運將上訴，維持原判。

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(中時新聞網)