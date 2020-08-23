天氣熱，大家都愛喝冰飲、綠豆湯、吃西瓜來消暑，少量食用這些消暑食物很好，但是過量了，若是本身有過敏、氣喘等虛寒體質者，則要小心可能使病情到冬天時容易惡化！

清涼食物消暑只是治標 多吃溫性食物補氣才能除暑氣

中醫診所院長張家蓓表示，食用清涼消暑食物還是治標，其實真正除暑氣，還是要多吃一些溫性食物補氣，像鄰國日本是吃鰻魚，韓國則是吃參雞湯，而中醫古老預防中暑的生脈散，也是以人參為主要成分。

大暑是全年溫度最高、陽氣最盛的時節，在養生保健中常會採「冬病夏治」，也就是對氣喘過敏、慢性支氣管炎等，每逢冬季發作的慢性疾病進行三伏貼的治療，這類患者都是屬於陽氣不足，也就是自身能量不夠、產熱不足，導致寒從內生。因此，需藉由夏天的暑氣來加強人體的熱能，所以治療時要內用溫熱，也就是應服用偏溫熱的飲食，外用則要以艾灸法來升陽。

所以，如果有這些問題的人，就要注意夏天不要貪食冰涼，即使沒大病的人，也不要自恃健康而過食生冷，否則也可以因暑受寒而使得「陰暑」症狀更難消除。

夏天盛產涼性蔬果 助消暑熱、生津止渴

除多補充水分，一些涼性蔬果也有助消暑熱。張家蓓說，夏天盛產瓜類，包括苦瓜、絲瓜、黃瓜、菜瓜，還有番茄、茄子、芹菜、生菜、蘆筍、涼薯，這些都是大自然為人類準備的消暑涼性蔬菜。

此外，水果的西瓜更是有「天然白虎湯」之稱，由知母、生石膏、甘草等製成的「白虎湯」是中醫治療大熱病的藥物，而西瓜天生就具有白虎湯清熱生津的作用。西瓜又叫「水瓜」、「寒瓜」、「夏瓜」，不只甘甜多汁、清爽解渴，還具有清熱消煩、止渴解暑、寬中下氣等功效，是盛夏佳果。

另外，也可以多吃蘋果，蘋果性平、味甘酸，具有補心養氣、生津止渴、健脾胃的作用，夏日盛產的桃子和香蕉，也是不錯的防暑水果。

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(中時新聞網)