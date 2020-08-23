開學在即 教長：盤整各校防疫物資 12:112020/08/23 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部長潘文忠跟著示範洗手舞動作。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部長潘文忠跟著體驗闖關攤位活動。（黃世麒攝） 教育部23日在台灣科學教育館舉辦祖父母節全國性宣導活動，邀請祖孫們共同參與活動，增進世代間的感情。（黃世麒攝） 國際間新冠肺炎疫情仍嚴峻，國內雖緩解仍不可輕忽，針對即將到來的開學日，教育部長潘文忠23日出席祖父母節全國性宣導活動，跟著台上團體一起示範洗手舞。 潘文忠會後受訪表示，為因應疫情，將盤整各級學校防疫物資，做最妥善的規畫安排，境外生來台就學部分，必要時也會增設防疫處所因應。 (中時 ) #潘文忠 #物資 #疫情 #開學 #盤整 也許您會感興趣 推薦閱讀 連凱來台隔離檢疫重溫放暑假Fu 04:102020/08/23 娛樂新聞 桃園新增3寵物專區 毛孩奔跑樂 04:102020/08/23 地方新聞 Q3營收看俏 筆電、伺服器夯 原相英業達 需求旺 04:102020/08/23 產業特刊 放不放行 陳學聖稱全在蔡一念間 04:102020/08/23 兩岸要聞 葉彥伯揭穿「國王的新衣」 陳玉珍狠批陳時中：製造寒蟬效應 00:222020/08/23 政治 疫起守護民眾健康 防疫保單夯 04:102020/08/23 金融．稅務 美國總統大選 今年很不疫樣 04:102020/08/23 國際大事 新聞早班車》駁風機危飛安 德代表處喊求償 07:002020/08/23 政治 南韓疫情反彈 禁室內50人聚會 04:102020/08/23 國際大事 米其林指南雙城版 公布星餐廳 04:102020/08/23 專題周報 生活熱門新聞 變頻廣告都騙人？冷氣師傅曝省電盲點：價差5000以上 - 生活 中衛口罩7色齊發！屈臣氏、博客來今開賣 各家整理包出爐 - 生活 好市多買水蜜桃一夜爛4顆 網：少了關鍵一步 - 生活 為防疫政策死敵在鬥 朱學恒：看了實在很難過 - 生活 今年颱風集體營養不良 「非典型」成趨勢！台灣要小心 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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