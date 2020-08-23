教育部長潘文忠跟著體驗闖關攤位活動。（黃世麒攝）

教育部23日在台灣科學教育館舉辦祖父母節全國性宣導活動，邀請祖孫們共同參與活動，增進世代間的感情。（黃世麒攝）

國際間新冠肺炎疫情仍嚴峻，國內雖緩解仍不可輕忽，針對即將到來的開學日，教育部長潘文忠23日出席祖父母節全國性宣導活動，跟著台上團體一起示範洗手舞。

潘文忠會後受訪表示，為因應疫情，將盤整各級學校防疫物資，做最妥善的規畫安排，境外生來台就學部分，必要時也會增設防疫處所因應。

(中時 )