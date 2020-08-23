世間男女品嚐了愛情的美妙，將婚姻看做是愛情的終點，事實上，結了婚以後才是考驗雙方關係的開始，而如何評判看穿夫妻間關係的優與劣？擁有百萬訂閱的「知識型YouTuber」理科太太，搬出科學研究做為基準，指出性生活頻率真實反映感情關係，夫妻嘿咻最佳頻率是一週一次，低於此顯示感情出問題，但過多的次數也不是恩愛的展現，甚至對感情關係毫無幫助。

理科太太在七夕前夕釋出最新影片，討論性生活與夫妻感情關係，表示美國已有專業研究報告，以高達3萬人作為調查樣本，得出結論「一週有一次性生活」的夫妻，有著最快樂的伴侶關係，若是低於這個頻率，「可能你們的關係是有點警訊」，但理科太太也強調，那些號稱一週做好多次的人也不要太自豪，因為根據研究，性生活頻率很高「沒有比較開心」。

理科太太分析，性生活很需要雙方的專注力及時間，因此是直接反應夫妻關係的參考指標，關係變差了而性生活減少，是很直接的現象，但提醒「硬做只會治標不治本」，而藉由性生活來評判夫妻關係，家有新生兒的父母是不在範圍內的，因為「媽媽可能還在痛，然後大家都睡眠不足了，是不會飽暖思淫慾的」。

同片中，理科太太也提及男性射精需求與攝護腺健康，有著完全的正相關，研究顯示每月射精超過21次的男子，比起每月射精4.7次的男子，罹患攝護腺癌的機率低了31%，但理科太太提醒，除了定期清槍外，維持健康飲食、少吃垃圾食物，能讓身體保持健康，也會幫助性生活更美滿。

(中時新聞網)