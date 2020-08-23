女星潘慧如致力於寵物領養推廣，她日前花了200小時學習寵物相關課程，並取得寵物職能專業認證，希望從學理應用到寵物身心靈照顧。她夢想開設寵物旅館，她強調不單純是讓寵物睡覺、玩樂的場所，而是發展寵物長照等相關產業，預計砸500萬，設定開在內湖或大直。潘慧如認為寵物壽命越來越長，長照問題也須被重視，「寵物有生老病死問題，更難的是牠們不會說話，寵物知識要學得非常多，吃的東西也非常注重，因牽涉到醫療，目前還在跟專業獸醫師溝通」。

潘慧如養了3隻可愛狗狗，其中1隻是去年領養，到潘慧如家時已滿口無牙，年約12歲，她之前上過寵膳食育的課，學以致用幫狗狗做料理，悉心幫每隻狗狗調配牠們的專屬料理。問及有無幫愛犬們買保險？潘慧如笑說，「牠們每次看醫生的金額都超過保險能給付的金額」，表示狗狗沒有健保，保險能給的面額不多。

有次愛犬身體莫名不適，潘慧如先帶牠至寵物溝通師那了解，但溝通師從頭那尾都沒講跟病有關的事情，後來對寵物溝通感到半信半疑，後來透過檢查得知是狗狗頸椎第1節跟第2節拉到，但潘慧如怕愛犬開刀導致癱瘓，初期做核磁共振查病因，加上後期吃藥就，總花費約10萬，她說，「從牠們3隻領養到現在，醫療帳單收據我都留著，總金額根本不敢算」。談到她5年前逝世的16歲愛犬，她以彌補心態說，「這都是經驗，牠在年輕時幾乎沒花什麼費用，在快要走的時候才花了很多（錢），希望接下來養的狗狗可以給牠們最好照顧」。

43歲單身的潘慧如，透露對象一定要愛動物，直爽說「我就養了3隻狗，不然我們怎麼相處，但不一定要愛狗，反正就是看到小動物會有憐憫心的人，對小孩會比較有耐心」，身邊有對象嗎？「身邊就這3隻狗，所有精力都花在這上面，我想我應該也沒其他時間」。

(中時 )