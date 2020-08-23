新北市警板橋分局本月21日下午接獲轄內銀行通報，3名疑似詐騙集團成員到銀行臨櫃欲提領百萬巨額現金，大批員警3分鐘內趕到，車手故做鎮定聲稱「只是陪人領錢不行嗎？」，員警將3人帶回調查，反向追查金流，確認被害人是名30歲的竹科工程師，遂將3嫌依法送辦。

警方調查，46歲陳姓男子因缺錢主動提供自己銀行帳戶，供詐騙集團匯入贓款，21日下午在27歲陳男及22歲孫男監視下，到銀行臨櫃提領100萬元現金，行員察覺有異，向警方通報。

員警到場後盤問犯嫌，犯嫌抖腳抱胸理直氣壯稱只是陪朋友領錢，還聲明「一定找律師！」，企圖蒙混過關，但警方仍將3人帶回調查。

警方透過陳嫌戶頭反向追查，查出被害人是名竹科的工程師，經聯繫被害人，確認係遭投資詐騙，3嫌才無可抵賴。偵訊後，全案依洗錢防制法及詐欺罪嫌送辦。

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(中時 )