庫納那塔利（左1）與家人暢遊日月潭（庫納那塔利提供／李文正台北傳真）

來自印度的台北醫學大學學系助教庫納那塔利（Kunal Nepali），在台研發治療癌症、痛風和高尿酸血症等藥物，在抗癌以及痛風治療上有重大貢獻，幫助許多病患，今年以「高級專業人才」是由，獲頒外僑永久居留證梅花卡，全國僅119人申請獲准。

35歲庫納那塔利與妻子和2歲孩子同住台灣，一家人都非常喜歡旅遊，全家時常同遊台灣景點，包括貓空、碧潭、野柳地質公園以及中正紀念堂，生活相當愜意快樂，未來打算申請身分證，成為正港的台灣人。

庫納那塔利曾獲國際期刊審稿人，得到很多獎項，例如「醫學研究評論」、「歐洲醫藥化學雜誌」、「生物有機化學」、「生物有機化學與醫藥化學通訊」等。他的妻子莉塔歐哈（Ritu Ojha）跟隨丈夫腳步，同樣到台北醫學大學主修藥學系，2018年取得博士學位，夫妻鶼鰈情深，一同為台灣醫藥界貢獻。

除了學術研究外，庫納那塔利也致力推廣教育，他相信教育發展若想不斷進步創新，需要國際更多的連結，另如與他國學校進行合作或交換學生計畫，並吸引印度優秀學子來台，增進學生國際競爭力與專業能力。

移民署台北服務站主任蘇慧雯表示，永久居留證梅花卡核發對象是為我國所需的高級專業人才，或在台有重大投資、衝大貢獻的外籍人士，鼓勵更多國際專業人才在臺永久居留。經審查會並由各專業領域專家學者審核通過後始可核發，得不受居留期間達5年以上之限制，移民署特別頒發外僑永久居留證梅花卡給庫納那塔利，希望能延攬國際專業人才在臺永久居住。

(中時 )