央視財經22日播出的《對話》節目邀請了「中國疫苗天團」介紹新冠疫苗研發背後的歷程。國家衛生健康委科技發展中心主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉提到，為防範秋冬可能反彈的疫情，疫苗緊急使用範圍或將擴大。

鄭忠偉在節目中表示，大陸《疫苗管理法》明確規定，當出現重大公衛事件時，由國家衛健委提出緊急使用疫苗的申請，並由國家藥監局組織專家同意後，國家衛健委可以在一定範圍、一定時限內緊急使用疫苗。

鄭忠偉透露，為了防範接下來秋冬季的疫情，也會在考慮適度擴大新冠疫苗緊急使用的範圍與對象，目標是讓醫務人員、保障城市民生產業人員（如菜市場人員、交通保障人員、服務行業人員）等特殊人群獲得免疫屏障，讓城市的運行得到穩定的保障。

至於新冠疫苗的產能是否充足，鄭中偉表示，預計到今年年底，大陸生物年產能，加上其他公司的產能，除了開展臨床試驗以外，對緊急使用的需求是足夠的。

而外界好奇的新冠疫苗未來市場定價，鄭忠偉透露，新冠疫苗屬於公共衛生產品，其定價不能以市場的需求作為定價依據，只能以成本作為定價依據。

(中時 )