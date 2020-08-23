日本一家專賣「台灣乾拌麵」的連鎖餐廳，22日傳出食物中毒事件，有10人發生腹痛、發燒等食物中毒現象，當地衛生所調查後，發現這10人都曾到該店用餐，因此判定為食物中毒，並勒令該店自22日起停業3天。

根據《京都新聞》報導指出，「麵屋煙火」旗下品牌「元祖台灣乾拌麵煙火」在日本境內有多處分店。在滋賀縣當地的分店中，14日有10人疑似因為食用了店內的餐點，3天後發生腹痛、發燒等症狀。

而當地衛生所介入調查後發現，2名顧客體內驗出沙門氏菌，另外2名未出現症狀的員工體內也驗出沙門氏菌，因此衛生所22日勒令該店停業3日配合調查，據悉，10名食物中毒的患者已經康復中，

日本近年掀起一股「台灣料理」熱潮，不少台灣料理都有在日本開設分店，甚至有日本店家來台取經。但這次的「元祖台灣乾拌麵煙火」並非是純正的台灣料理，該公司官網也有提到，因為放在麵上的絞肉很有台灣風，所以才將乾拌麵取名為台灣乾拌麵。

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(中時新聞網)