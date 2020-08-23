中小學8月31日開學，在校園內每天要量體溫、戴口罩嗎？教育部長潘文忠表示，正與疫情中心協商，預計在未來一周內會公布校園防疫措施，讓學校有遵循的標準。此外，大專院校9月中旬開學，教育會爭取更多中央檢疫場所，做為境外生入境時隔離用。

我國2011年起將每年8月的第四個周日訂為「祖父母節」，今年落在8月23日，教育部今天在科學教育館舉辦慶祝活動，主題是「防疫新生活－祖孫共學趣」，因應疫情，特將防疫觀念融入祖父母節，透過祖孫共同參與、共遊、共學，增進不同世代間的感情與理解。

今年祖父母節活動也啟動「為愛料理」圖文心得徵選活動，希望透過比賽用滿懷愛意的菜餚向親愛的長輩或家人道聲感謝，結合營養與健康元素，用愛的料理創造與家人的美好幸福時光。

潘文忠表示，根據調查，台灣人平均當祖父母的年齡是54歲，他已經超過了，但現在還不能如願。因此他昨天和今天還跟兩個孩子提醒，「我要去參加祖父節活動喔」，希望早日可以完成當阿公的願望。

由於中小學將在8月31日開學，學校要怎麼防疫，引起關注。潘文忠說，兩周前就開始針對開學後校園防疫所需物資進行盤點，之後並跟指揮中心密切協商，預計在最近幾天確認後，就對外公布開學後校園防疫的具體做法，以讓各學校可以依循。

至於大學則會在9月中旬陸續開學，但很多境外生尚未入境，教育部又發函給各大學，宿舍在開學後不能作為檢疫場所。

潘文忠說，國內疫情雖然緩和，但國際疫情卻很嚴峻，對於境外生入境，仍將秉持行政院提出的「邊境風險嚴管」的原則，在防疫上做最高規格的準備。

潘文忠表示，大學宿舍是學生生活、互動最密切的地方，為避免群聚感染，因此教育部發文給各大學，開學後在校園內的宿舍不得作為檢疫場所。境外生入境，他們可以在檢疫旅館、中央所設置的集中檢疫所或是學校校外的住宿空間來進行14天隔離，教育部將爭取更多中央檢疫場所，來做為境外生隔離使用。

(中時 )