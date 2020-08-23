◎抓住暑假尾巴 鯉魚潭天天辦趴

花蓮「紅面鴨FUN暑假」每年吸引大批遊客，今年活動至今20天已經吸引超過30萬人次到鯉魚潭湖畔參觀賞，暑假近尾聲，活動最後周末的「水上百老匯-勁」，24日起將由「街頭靈魂舞蹈團」熱力登場，每周六晚上施放煙火，30日閉幕晚間還將加碼特效煙火秀，要讓遊客近距離感受煙火的臨場震撼。

◎島風行旅領頭 探索人味恆春

受疫情影響，今年國旅大爆發，但有業者擔憂報復性旅遊不可能持續，境外全面解封後國旅又將蕭條，認為常態性的發展才能細水長流，近日將上線的「島風行旅」旅行社即以此為概念、導入在地「人味」，提高恆春半島遊客回流率。

◎臺北玫瑰園 24小時浪漫盛開

臺北玫瑰園收集超過700個品種的各色古典與現代玫瑰，花海區24小時免費開放，等待愛花人來一親芳澤，親自領略玫瑰的優雅與芬芳！

◎八卦山搭鵲橋 點燃幸福

八卦山九龍池廣場22日搖身變成情人音樂會舞台，邀請多位知名藝人到場歌舞表演。在天空步道七號出口處，結合在地青農、異國美食與手作文創的「幸福．漫步．食光市集」；並繼續於每周六、日下午4點至晚上9點，持續開市至9月30日。

◎澎湖風箏節 下月一起來放飛

花火節即將落幕，「第一屆2020澎湖國際風箏節」9月7日緊接著登場，8個國家上千隻特色風箏迎風澎湖天空齊飛揚，礙於疫情阻撓外國表演團隊無法入境，澎湖國際風箏節稍有遺憾。

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(中時新聞網)