高雄補選，民眾黨主席、台北市長柯文哲未陪同吳益政出席敗選記者會，引來各界批評聲浪。今（23）日柯文哲面對媒體時感嘆，「沒有想到台灣會變成這個樣子」，妻子陳佩琪也在臉書替他抱屈。

陳佩琪在臉書表示，看到柯文哲一句「沒想到台灣會變成這個樣子」感觸頗深，指出前幾個星期，有幾場中南部的輔選行程，先生幾乎都親自到場，但高雄選舉結束那晚他沒出現卻挨批。

柯文哲曾向陳佩琪透露原委，表示那天高雄市補選還有去站台，搭最後一班高鐵到台中，再搭車到台中谷關，到谷關已半夜12點多，第二天趕在早上7點進梨山管制站，資源有限，選舉還在進行中，必須轉戰各地。當下陳佩琪怪柯文哲，為什麼不對外說清楚？柯文哲無奈的說，「都講了啊， 但沒人寫， 播出片段也都砍了！」

陳珮琪說，偶爾陪柯到跑行程，兩天下來累到眼冒金星、兩腿發軟，直呼這種行程真是鐵人跑的，而高雄的選前之夜，因為沒經費只好捨棄搭建舞台，改乘吉普車陪候選人拜票，那天下大雨淋成了落湯雞。

陳珮琪感嘆，「沒錢、沒網軍、沒媒體， 沒有意外， 就注定要變成落湯雞！」但也搬出老話鼓勵柯，「心存善念，盡力而為」，不管結果如何，人生盡力就好。

(中時新聞網)