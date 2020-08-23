美國總統川普以國家安全為由，封殺大陸抖音海外TikTok，並於月初簽署行政命令，禁止美國國內人士及企業45天後與TikTok母公司字節跳動交易。字節跳動周日（23日）則發聲明表示，將於美國時間周一（24日）正式起訴川普政府。

據報導，字節跳動23日則在微信公眾號發文︰「近一年來，我們懷著真誠的態度，尋求跟美國政府溝通，針對他們所提出的顧慮提供解決方案。但美國政府罔顧事實，不遵循正當法律程序，甚至試圖強行介入商業公司談判。為確保法治不被摒棄，確保公司和用戶獲得公正的對待，我們將通過訴訟維護權益。」表明將於美國時間周一興訟。

TikTok上周六（22日）亦證實，最快本周採取法律行動，挑戰川普發出行政命令。TikTok發言人在聲明中批評，華府不理會事實及不顧正常程序，嘗試介入私人公司之間的磋商；為了確保法治不摒棄以及公司和用戶得到公平對待，TikTok別無選擇下透過司法制度挑戰行政命令。有關法律行動不會影響同微軟及甲骨文的出售談判。

華府一方面威脅封殺TikTok，另一方面強迫它與大陸母公司字節跳動分拆，川普本月14日簽署另一項行政命令，要求字節跳動於90日內出售或分拆TikTok美國業務。

(中時 )