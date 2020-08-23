輔大醫院家醫科醫師許書華熱情參與2020 Taishin Women Run TPE。（大會提供）

新冠肺炎疫情後亞洲第一場、全台最盛大女子路跑活動「2020 Taishin Women Run TPE」今天清晨在台北市政府廣場登場，在重慶國中擔任教練的國內馬拉松好手傅淑萍，暫時卸下教練及媽媽身份，以1小時22分53秒完成2連霸。

傅淑萍透露，自己以前的跑法是前快後慢，這次原本想改採前慢後快跑法，「結果一開始大家都跑太慢，反而跑不出速度，最後還是決定按自己原先節奏來跑，今天感覺逆風較大，雨倒是還好，就順順跑完沒想太多。」

能夠蟬聯冠軍，傅淑萍感謝家人幫忙照顧小孩，讓她可以暫時脫離媽媽角色、享受比賽樂趣，身為媽媽選手要兼顧兩者很困難，所幸家人支持她跑步的熱情，讓她可以在照顧家庭之餘也不用被迫放棄興趣，可以活得更快樂、更有成就感，她也會克服運動生涯累積的傷勢帶來的不適，繼續跑下去。

這場女子路跑原定今年3月底舉辦，因為新冠肺炎疫情延到今天，為了展現「認真的女人最美麗」的精神價值，台新金控董事長夫人彭雪芬親自領跑10公里組，董事長吳東亮愛相隨，旗下員工也熱情參與，除了台北霞海城隍廟神明將親臨現場外，台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬、輔大家醫科美女醫師許書華力挺防疫新生活參加3K組，美女主播呂佳宜也號召媽媽女兒跑起來。

(中時 )