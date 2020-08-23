新型冠狀病毒爆發後，美國總統川普日前公告暫停某些非移民簽證類別的人入境，美國在台協會今天提醒有意赴美民眾事先查閱說明。計畫申請H-1B、H-2B、L-1、或J-1簽證者或眷屬申請人，若無法證明自己符合公告裏的一項例外，AIT就不能核發簽證。

AIT今天在官網提醒H、L、和J簽證申請人注意，在2019年新型冠狀病毒爆發後的經濟復甦期間，川普總統公告10014及10052（PP 10014及10052）暫停某些非移民簽證類別的人入境。

AIT表示，如果計畫申請H-1B、H-2B、L-1、或J-1、或為上述其中一種簽證類別的眷屬，美國在台協會強烈建議查閱travel.state.gov網站上的說明。

這個網站上說明哪些申請人仍然有資格取得H-1B、H-2B、L-1、或J-1或眷屬簽證，以及申請人需要提供哪些文件以證明他們是PP 10014及10052所列的一項例外。

AIT強調，如果H-1B、H-2B、L-1、或J-1、或眷屬申請人無法證明自己符合公告裏的一項例外，AIT就不能核發簽證；如果自認為符合這些公告裏某一項國家利益的例外，可以申請緊急預約，並提供具體細節說明為什麼認為自己符合該項例外，再提出申請。

(中時 )