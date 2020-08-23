美國加州大學洛杉磯分校，日前提出一項研究，他們重新分析現代人身上的DNA，發現其中有19%是從來沒見過的，這樣的結果指出，人類祖先可能在更早之前，曾經與某支消滅或消失的人種通婚。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導指出，美國加州大學洛杉磯分校日前提出一份研究報告，研究人員分析現代非洲西部約魯巴人、門德人身上的基因組，竟然在上面發現19%前所未見的DNA，而非洲人祖先曾與尼安德塔、丹尼索瓦人通婚過，由於這兩種人塚出現在62.5萬年前，研究結果顯示，非洲人祖先曾與某支已經消滅、或是消失的人種通婚過。

研究報告指出，尼安德塔人佔現代人基因組的1.8%至2.6%，丹尼索瓦人則是佔現代美拉尼西亞人DNA 4%至6%，而約魯巴人、埃桑人、甘比亞人、門德人這4個非洲現代人種的基因，都能從中找到2%至19%的不明來源基因，在約魯巴人和門德人尤其常見。

有科學家表示，非洲曾經在古代存在許多、但現今已經滅絕的人種，這些人種可能有與現代人類的祖先通婚過，但由於當地人類化石資料不足，導致科學家在鑑定方面困難重重。

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(中時新聞網)