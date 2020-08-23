「有土斯有財」，台中市政府經濟發展局深知產業投資要件為「土地」，祭出公有地園區開發、協助民間產業小區開發加速、毗連用地擴展、工業區立體化、成立招商工作小組，五大策略解決工廠缺地問題；中市經發局強調，累計投資件數達116件，投資金額逾1800億元，創造六都第一招商佳績。

經發局說，市府利用公有地打造產業園區，包含太平產業園區、潭子聚興產業園區、豐洲科技工業園區二期、大里夏田產業園區、擴大神岡都市計畫產業園區及精密機械科技創新園區三期；該局也辦理烏日溪南產業發展特定區規劃案及新訂大里塗城都市計畫，開發完成後共可提供528.21公頃土地。

經發局力挺民營公司報編開發園區，依據產業創新條例規定，公民營事業或興辦產業人也可依規申請設置。且30公頃以下的產業園區，環境影響評估跟可行性規劃由地方政府審查，可更加速開發流程。目前核定設置產業園區有太平、后里、神岡、烏日等4區，總面積33.24 公頃；送件申請辦理可行性規劃報告共5處，合計面積65.74公頃。

經發局表示，該局輔導業者依《產業創新條例》及《興辦工業人使用毗連非都市土地擴展計畫申請審查辦法》申辦變更工業用地。自108年1月至109年7月底，成功輔導並核定三久股份有限公司、力山工業股份有限公司、好加企業股份有限公司、義高工業股份有限公司、永祺車業股份有限公司等共5家廠商，增加近3萬平方公尺的產業用地，預計引進投資金額超過10億元，增加225個就業機會。

市府今年7月9日率全國之先，領航公告非都市土地整體開發工業園區廠房立體化方案，除了原本都市計畫地區內的廠房可以長高，非都市地區的廠商也可以有機會適用，提供傳統製造業廠房更新及「向上長高」的機會；全力協助中小企業解決土地使用效率及廠房擴建更新問題。

經發局強調，中美貿易戰導致產業鏈結構轉變，許多台商紛紛回流，且加上新冠肺炎疫情影響，聯合國貿易發展會議(UNCTAD)公布「2020年世界投資報告」，預估全球企業海外的直接投資預測下降3至4成；但台灣成功防疫，反而使國際大廠等在今年上半年加強對台投資，未來市府將利用五大策略持續招商引資，讓企業落腳台中，躍進大台中經濟發展。

(中時 )