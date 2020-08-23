受到新冠肺炎疫情影響，今年第34屆「日本東京創新天才發明展」以線上拍攝影片方式參與，今天傳回捷報，台灣代表團共獲得39金、25銀、3銅，總成績拿下世界第二。

台灣代表團團長，中華創新發明學會理事長吳智堯表示，日本東京天才發明展過去吸引來自全球眾多人才參加，今年雖受到新冠病毒疫情影響，參賽國家較往年變少，但仍有來自俄羅斯、沙烏地阿拉伯、泰國、印尼、等10個國家，有近200件作品參賽，台灣代表團總成績排名世界第二。

國立台中科技大學美容系教師黃啟方作品「智慧型頭皮紓壓按摩教學指引裝置」，獲得一面金牌。黃啟方表示，傳統經絡按摩的學習多透過師傅口說傳授，或藉由平面教學，不過人體穴位多加上按摩流程繁複，常常學習成效不佳。

因此他自行開發應用程式，融合中醫學理與臨床按摩技法，設計布滿LED燈的透明頭罩，能透過亮燈顯示人體經絡位置，讓學習者能更快上手。

來自台北市私立靜心高級中學國中部七年級學生張倢叡、陳冠東一起發明「生質環保電熱膜」，成為今年台灣代表團中年紀最小的金牌獎得主。

張倢叡說，過去傳統冬天都用燒煤炭取暖，非常不環保，想到可以利用農作廢棄物，包含稻穀殼與玉米薯殼，來製作成能保暖的薄膜，因為薄膜輕薄柔軟，可以放置在壁磚、磁磚、木板、地毯，床等各種室內建材或是醫療內層，用電導熱後就能使人保暖。此外，作品還設計可以遠端通訊遙控開關，環保又能節能。

雲科大電子工程系教授黃建盛和研究團隊苗新鳳、劉謙、陳慶法研發「自適應老花眼鏡」也獲得金牌一面，研發的三焦點老花眼鏡，除了滿足平時看手機看報紙等近距離的需求，想看遠時可以不必摘下眼鏡也能看清楚，且對於超過頭頂的臨時工作，譬如吊掛東西或換燈泡，甚至是開車時看向車內的導航螢幕，也都可以發揮功能。

(中時 )