每年8-9月為豔紅鹿子百合的花期，豔紅鹿子百合更被稱為峭壁的精靈，這次在平溪紫東社區，更可以看到它美麗的身影。（吳康瑋攝）

每年8-9月為豔紅鹿子百合的花期，其花朵白底帶有紅色斑點，開花方式為一瓣瓣依序開放後再慢慢向背後蜷縮，非常特別，其邊緣呈波浪狀，艷麗而燦爛，又有「天使的翅膀」、「峭壁的精靈」等雅致的別稱，23日農業局與平溪紫東社區合作辦理艷紅鹿子百合復育成果展，喚起民眾對於原生植物保育與復育的重視。

農業局指出，嚴重瀕臨絕滅植物豔紅鹿子百合因花色艷麗並帶有如小鹿身上斑點圖樣的紅斑而得名，是台灣的特有物種，因棲地的破壞及人為過度採擷面臨生存危機， 106年臺灣維管束植物紅皮書名錄列為國家極危(NCR)類別植物，目前主要分布於新北市平溪地區，為守護保存這一珍貴的原鄉風景，近年來農業局及當地居民紛紛投入豔紅鹿子百合的復育工作，最近正逢豔紅鹿子百合的開花期。

紫東社區發展協會理事長潘水柳先生談起豔紅鹿子百合指出，印象深刻者莫過於兒時50分鐘古道上學路，沿途山壁看到它們茂盛開花的景況，所以幾年前回到家鄉，恰逢社區正推動豔紅鹿子百合復育計畫，便興沖沖加入成為第一批學員，以當時配到的5盆花苗開始，自此踏上他的豔百復育之路。

潘水柳先生回憶指出，一開始種時，肥料和土壤比例拿捏不準，苗的根都還沒長開，肥料就已經發酵，土也快發霉了，我嚇了一跳，所以趕快換土換盆，還加一些筆筒樹的木屑幫助排水，現在放在後院山壁邊，有桂花相伴遮蔭，在半自然的環境下，不施肥也長得很好。

農業局長李玟表示，至今已將近8,000株的豔紅鹿子百合種植於新北各地，從起初種下的小苗今年已有花開，所以也規劃在開花結果後，繼續輔導大家由種子開始種起，地方培育地方種植，讓復育工作能夠永續。且今年是「生物多樣性超級年」為維護生物多樣性，自1月起即邀集保育志工欣賞生態電影「黑熊來了」，讓民眾重視棲地保育問題、4月雷公蛙野放活動、5月是鐘萼木等原生植物種植，8月是艷紅鹿子百合復育成果展及後續秋螢復育接棒，一同為維護生物多樣性努力。

農業局表示，豔紅鹿子百合與居民有很濃厚的情感連結，是在地意象，所以近年推動台灣特有種「豔紅鹿子百合復育計畫」並且復育有成，讓平溪區多處社區在夏季可見豔紅鹿子百合開放，吸引不少遊客前往賞花。為推廣平溪農村旅遊，結合平溪區「優質農村」及「豔紅鹿子百合」之主題意象，推出平溪一日農遊小旅行，讓大眾認識不同的平溪面貌（活動詳情：https：／／www.ecotourtaiwan.com／pingxi／），一起欣賞美麗珍貴的自然資產。

(中時 )