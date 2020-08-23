曾參與823砲戰的前行政院長郝柏村今年3月30日辭世，今舉辦追思會，前總統馬英九、前副總統蕭萬長及吳敦義、國民黨主席江啟臣、前黨主席朱立倫等國民黨政要都會出席。對此，前國民黨副秘書長蔡正元提及這三年來，在823當日發生的大事，並表示只要台海再起戰端，兩岸海陸空實力差距太大，台灣最後只會剩下口水和血水。

蔡正元在臉書指出，1958年8月23日，金門砲戰爆發，接續海空戰爭，打到10月25日。他說這場戰爭是兩岸長期對峙真正的開始。

蔡正元也提及，2018年8月23日，高雄淹大水，韓流興起；2019年8月23日，柯文哲、郭台銘、王金平，以紀念八二三砲戰爲名，三合一聚首；2020年8月23日，郝龍斌在台北市政府，舉辦郝柏村追思會。

蔡正元直言，1958年8月23日已成歷史，年年都有8月23日，只要台海再起戰端，兩岸海陸空實力差距太大，不管拿掃把或嗆辣台妹、調派再多不當兵的太陽花上戰場、找再多的肌肉館長、買再貴的武器、來再多美國航母，台灣島最後只會剩下口水和血水，都不會有當年8月23日那麼幸運了。

(中時新聞網)