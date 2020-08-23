彰化縣衛生局日前因進行精準普篩與中央流行疫情指揮中心槓上，雙方就入境普篩與否至今仍舊各執一詞，今台灣微生物學會召開新冠病毒檢測研討會，「順時中」、「逆時中」兩派人馬首度交鋒，順時中代表由疾管署副署長莊人祥領軍，逆時中代表則有台大公衛學院教授詹長權、陳秀熙出席，莊人祥致詞時表示，今天堪稱是防疫界的八二三砲戰，但仍希望雙方人馬能純就學術面討論，點到為止就好。

指揮中心專家諮詢小組成員、長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如，在會中提到，新冠疫情全球已有兩千三百萬人染病，死亡人數也超過八十萬人，當中有不少國家的經濟受到衝擊，因此國際上開始有人提出免疫護照的概念，盼能逐步恢復國際間的往來，提振經貿活動。

她提到，免疫護照最重要的關鍵在於檢驗結果以及體內抗體的保護時間有多長，目前雖然無法確認感染後具有抗體的人究竟會不會受到二度感染，但從今年一二月份感染新冠病毒的確診者中來看，大部分到現在都擁有中和抗體，因此康復者在半年後都不會被感染的可能性是有的。

不過，施信如也指出，新冠病毒的變化速度快，從國外文獻已可得知，感染族群已從高齡長者下降到二十至三十歲成年人，現在更發現小孩也會遭受感染，而且重症與死亡個案也不再限於高齡，青壯、嬰幼兒等也都有可能。

至於臨床表現上，新冠病毒的症狀也越來越多元，施信如說，除一般的發燒、咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀外，現在更演變為嗅覺、味覺異常，更有文獻提到有侵犯到神經的可能，而根據長庚收治的重症患者也發現，新冠病毒甚至會引起血栓。

她強調，目前世界上仍無證據顯示感染後的抗體保護為終生有效，同時也發現，有感染者始終無法得到中和抗體，這些都是未來推出免疫護照有待克服的問題。

(中時 )