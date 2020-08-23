甫出道就忙到快要分身乏術的「分身樂團」魚丁糸，〈沙發裡有沙發Radio〉數位單曲推出後成績斐然！6人日前到唐綺陽直播節目做客，將團名重新拆解並提煉出「魚丁糸」三個字的他們，現場幫唐綺陽拆文解字、取藝名，日出(青峰)表示，「妳跟魚丁糸淵源很深，光一個綺裡面就有丁糸，好！就決定叫你大旦，還是大腸？」金八(阿龔)接著說：「我覺得”可勿”滿好記的。」讓唐老師一下子就多了”大腸”、”大旦”、”可勿”、”可口”的新藝名，金八還幫老師的粉絲想好暱稱”腸粉”。觀看直播的浮萍們紛紛留言笑翻。

由於魚丁糸首場演唱開放登記購票當天，超過3萬人同時上線登記，僅抽選800位幸運觀眾參加，場內熱鬧滾滾，場外則擠滿超過500位未能買到門票的歌迷隔空聽「漏音」。魚丁糸表示首次出道演唱會整場都有錄下來，從2015年《冬 未了》中的〈博物館〉，一一往回唱到2004年樂團剛出道時的〈空氣中的視聽與幻覺〉，每首歌曲都代表樂團的每個重大里程碑，也開啟魚丁糸正式出道的元年，樂團更首度公開演唱全新單曲〈沙發裡有沙發Radio〉，將玩具道具都搬上舞台製造音效，充滿新奇好玩的魚丁糸色彩，無論是視覺或音樂都耳目一新。

魚丁糸用最快的速度整理好畫面，將於8月25日七夕情人節晚上8:30，官方YouTube與LINE MUSIC將播出「魚丁糸Follow Me 線上演唱會」，重新剪輯整理超值90分鐘的演出，該演唱會可聽到新曲〈沙發裡有沙發Radio〉Live版。

魚丁糸將於8月25日七夕情人節晚上直播演唱會。（環球音樂提供）

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