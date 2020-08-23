戲劇男神劉以豪跨展演藝版圖，演而優則歌的他，將於9月推出首張個人EP《U》，本月12日他生日當天宣布預購消息，隨即衝上銷售排行冠軍，魅力驚人。對於首張個人音樂作品，劉以豪不僅把暖男音質展露無遺，更唱出專屬的個人魅力，慎重其事的他更趁著拍戲的空檔作畫，展現藝術天份親自為封面構圖，就是為了讓封面更能傳遞自己的感覺，也對粉絲喊話：「希望大家會喜歡，我也會繼續加油。」

不過就有眼尖的網友發現，下月劉以豪將推出首張個人EP《U》的封面，概念激似由Mad Decent創始人Diplo和OWSLA創始人Skrillex所組成美國EDM DJ二人組「Skrillex and Diplo Present JackÜ（傑克u電子樂團）」在2015年發行的同名專輯封面，兩者都同樣以黃色大寫英文「Ｕ」字做為封面主視覺，如此巧合讓劉以豪親繪封面的美意大打折扣。

劉以豪EP《U》，封面概念激似美國EDM DJ二人組「Skrillex and Diplo Present JackÜ（傑克u電子樂團）」2015年的同名專輯。（圖／翻攝自Skrillex and Diplo Present JackÜ官網）

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(中時新聞網)