前高雄市長韓國瑜日前曾舉自身經驗建議，一天吃一顆鵝蛋可以助孕，不過有民眾質疑，一顆鵝蛋大約是雞蛋的三倍大，擔心膽固醇超標。台大食農專家表示，近年來越來越多研究發現，食物攝取的膽固醇與血液中的膽固醇沒有太直接的關係，對於一天能不能吃超過一顆蛋，很多人還是有些誤解。此外，鵝蛋只是鎂與鐵含量高一些，對於男性雄風大概是安慰效應多一點。

前高雄市長韓國瑜日前曾舉自身經驗建議，一天吃一顆鵝蛋可以助孕。圖為韓國瑜夫婦。(本報系資料照片)

台灣大學食品科技研究所碩士韋恩在部落格《韋恩的食農生活》解釋，一天不能吃超過一顆雞蛋是比較舊的說法，現在的飲食建議不會刻意要求，因為近年來越來越多的專家研究發現，食物攝取的膽固醇與血中的膽固醇沒有太直接的關係。事實上，身體裡的膽固醇有約80%是人體自行合成的，只有20%是來自於飲食，與其擔心吃進過多膽固醇，更應該注意不要攝取過多飽和脂肪酸與糖分，那才是造成體內膽固醇過高，尤其是壞膽固醇的根源。

根據2020年四月號美國臨床營養學雜誌一篇論文指出，比較每週吃7 顆以上雞蛋及每週少於1顆雞蛋的兩個族群後發現，受試者在整體死亡率、心血管疾病、中風及血脂濃度這些方面，與雞蛋攝取量沒有顯著的相關性；美國膳食指南及美國心臟學會也都移除了飲食膽固醇攝取上限。

韋恩結論，每天1-2顆蛋以科學證據來看是安全的，並不會對正常人的健康造成危害，以台灣的飲食建議來說，豆魚蛋肉類每日攝取的建議為6份，而一顆蛋就是一份。該注意的是每日攝取的總膽固醇，紅肉裡的膽固醇也不少，不可因為少吃了蛋就大吃特吃肉，而且攝取過多飽和脂肪酸與精緻糖，更會引起體內的膽固醇合成提高，連帶影響三酸甘油脂、血脂、血糖的平衡，比起每天吃一顆蛋或兩顆蛋，更應該謹慎。

(中時新聞網)