靜宜大學「夏日霄遊七夕祭」，體驗台日傳統文化，點燃地方創生新火花！（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜「夏日霄遊七夕祭」系列活動，透過通霄神社導覽，及台、日文化體驗等精彩活動，讓民眾瞭解通霄的傳統文化，並體驗豐富的觀光資源。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜「大學社會責任(USR)」計畫，師生發揮所學專長，長期蹲點各社區，對焦相關議題及社區需要；並凝聚共識，導入相關資源，持續提升社區動能及活力！（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

靜宜學生發揮專長，做中學、學中做，大手攜小手，共同點燃地方創生新火花。（靜宜大學提供／陳世宗台中傳真）

為協助社區發揮特色、帶動地方創生，靜宜大學、致理科技大學、通霄國中與新埔國小合辦「夏日霄遊七夕祭」系列活動；由太鼓表演、盆舞、獨輪車、舞獅隊遊行揭開序幕，透過通霄神社導覽，及台、日文化體驗等精彩活動，讓民眾瞭解通霄的傳統文化，並體驗豐富的觀光資源。

靜宜大學校長唐傳義指出，該校推動「大學社會責任(USR)」計畫，師生發揮所學專長，長期蹲點各社區，對焦相關議題及社區需要；並凝聚共識，導入相關資源，持續提升社區動能及活力！

唐傳義說，此次靜宜大學與通霄國中、新埔國小合作，希望地方創生向下扎根，讓學生從小能瞭解家鄉歷史、景點及節日故事等；靜宜學生也發揮專長，「做中學、學中做，大手攜小手」，共同點燃地方創生新火花。

靜宜大學通識中心主任吳仁彰說，「夏日霄遊七夕祭」融合台日風俗文化，包含通霄神社導覽，還有象徵台灣文化的油飯、麻油雞、藺草編等；代表日本文化則是流水麵線品嚐、祈願卡及日式浴衣體驗等。

他舉例，台灣在七夕時會準備七杯酒、七碗油飯和七碗麻油雞，與化妝用的粉撲，祭拜七夕娘娘。在日本則利用流水涼麵和裝飾品，讓遊客書寫心中願望，吊掛於竹子上。期望透過系列活動，吸引在地民眾與外來遊客，成功推廣觀光商機。

吳仁彰指出，值得一提的是，此次由通霄國中學生擔任神社的導覽工作，專業表現，獲與會者高度肯定！學生從中也能瞭解歷史文化，增進對家鄉的認識，也希望促進人口回流、優化文創新產業。

負責活動行銷、文宣設計的靜宜日文系學生表示，印象最深刻的是「流水麵線」，尤其是「竹子道具」，皆由師生親自砍伐及架設，讓前來參與的遊客能體驗道地日本文化，也為社區帶來歡樂氣氛！

(中時 )