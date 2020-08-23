28歲許小姐，頭痛病史7年，每次嚴重頭痛發作時都伴隨頭暈噁心，就診過許多醫院急診做過多次電腦斷層，都告知並無異樣。然而，頭痛仍然持續發作，到現在必須天天服藥仍然無法完全緩解；許小姐擔心是否有其他病變，要求醫師做進一步核磁共振檢查，結果還是正常……

偏頭痛是一種疾病 常好發在年輕女性身上

偏頭痛是一種病，不像頭痛只是一個症狀，嚴重發作幾乎難以上班或上學。依據北榮王署君等調查，15歲以上盛行率約9.2%，如果包含兒童或青少年，全台約有180-200萬人口患有偏頭痛。由於常發生在年輕女性，且以20-50歲居多，而女性忍痛耐力強，不到最後關頭通常不願就診，也因此近來慢性偏頭痛有增多的趨勢。

每月發作大於15天且症狀持續3個月即是偏頭痛 不正確服藥觀念恐加重病情

當每月頭痛發作大於15天，其中8天有類似偏頭痛樣的噁心、嘔吐、搏動疼痛感，且連續大於3個月，就是慢性偏頭痛。慢性偏頭痛約占2%，全台約有4萬人承受慢性偏頭痛之苦，或到處看病，或尋求偏方。然而，不正確的服藥觀念，如有痛吃不痛就停藥，或天天服用止痛藥/水、過度忍痛、醫師診斷不正確、生活壓力、氣候溫差等，通常是壓倒駱駝最後一根稻草，讓頭痛變得難以承受。

治療慢性偏頭痛 台灣2種類似標靶藥物治療成效佳

台灣頭痛學會理事長、奇美醫學中心全人醫療科主任暨神經內科主治醫師林高章指出，對於慢性偏頭痛病人，目前除了口服藥物，如神經穩定劑、乙型阻斷劑、三環抗鬱劑等外，肉毒桿菌注射也於今(109)年2月起經健保署核可使用；由於肉毒桿菌注射需要在頭部31處注射155-195單位桿菌素，阻斷興奮神經物質傳遞以達止痛效果，因此需要專業技巧及認證，且須事先健保審查通過，目前僅限神經內、外科醫師方可執行。

此外，2018年美國FDA通過4種類似標靶藥物用於偏頭痛的治療。這是一種偏頭痛主要神經傳導物質CGRP(calcitonin-gene related peptide-抑鈣素基因相關胜肽蛋白)抑制劑，國際上核可的4種藥物之中，台灣引進兩種，一種為受體(receptor)，一種為配體(ligand)，這兩種藥物在國內數家醫療院所都參與過跨國臨床研究，療效類似，成果不錯；通常每月一次皮下注射，需連續注射6-12個月，目前已有部分醫院引進使用了；不過，由於健保尚未給付，目前仍需病人自費。

養成生活作息規律+遵從醫囑服藥 6成偏頭痛可獲得緩解

林高章強調，偏頭痛雖不至於致命，但卻影響生活品質甚鉅，世界衛生組織2018年將其列為年輕人失能疾病第一名。因此，了解偏頭痛的發生，避免誘因，養成良好的生活習慣，雖是老生常談，卻是預防頭痛惡化的不二法門。然而，並不是每個病人都需要注射該類藥物，如果生活作息規律、醫囑規則服藥、適度運動改善體質，約6成病人可以得到緩解；而慢性偏頭痛病人經由適當藥物及衛教，自我調適、減壓、生理回饋機制，也有機會減少頻率及頭痛強度。

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(中時新聞網)