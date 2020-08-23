時力立委陳椒華今日於立院召開記者會表示，新竹市府為了迎接2021台灣燈會，而加速改善市容景觀。但過程中竟以充滿瑕疵的行政程序認定6戶合法民宅為違建，並將在明日即將執行強拆。

今日除陳椒華外，時力新竹市議員廖子齊、政大地政系教授徐世榮及受迫拆遷住戶等人到場。

陳椒華指出，新竹為舉辦燈會，提出大規模的舊城區騎樓順平計畫，以專案要求市區部份道路沿線住宅清理出依法必須留設的騎樓空間，包括機車違停、攤販佔用、雜物堆置或民眾自行封閉騎樓等違法佔用都被要求限期改善。

陳椒華說，這樣的美意本應嘉許，但是市府為清空信義街護城河綠帶邊步行空間，逕自認定信義街旁6戶合法民宅為違建，無視於這6戶建物在民國84年前即存在，還早於都市計畫及相關規定實施前。

陳椒華質疑，騎樓違法占用所在多有，而新竹市府所推的騎樓整平專案，是為燈會而選擇性優先執法，已受到民眾質疑。如果沒有危害公共安全，並沒有優先拆除的必要性。

廖子齊表示，信義街的民宅建於日治時代，遠早於新竹市最早的都市計畫發布時間民國45年，當時根本沒有騎樓退縮的規定，市府是用溯及既往的方式認定違建處分。

廖子齊指出，市府第一次發出違建認定的行政處分上，竟有5戶的違建認定面積有誤，因此市府之後陸續發出更正面積數字的公文，並撤銷原處分，而根據該處分之時限，各住戶目前都尚在30天的訴願期間內，市府本應尊重各住戶表達對行政處分異議之權利，至少訴願期間結束後再考慮排拆，但卻趕著在下週一就要強拆。

住戶代表陳先生表示，在與市府的溝通過程中，感受到市府為達目的不擇手段的惡意，官員甚至多次對完全合法的信義街88號住戶表示，會找到事證拆他的房子，或是寄送騎樓租稅減免的通知單誘騙他辦理以製造騎樓存在的假象。希望市府高抬貴手，不要逼拆他們這6戶。

(中時 )