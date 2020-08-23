台南市作16歲古禮是台南市重頭戲，23日在安平開台天后宮登場，今年學生不僅參與寺廟成年儀式，還需走山海圳綠道，完成一整天的成人挑戰，台南市長黃偉哲提到台灣正提倡公民權下修到18歲，是呼應台南市作16歲成人禮意義。

作16歲是府城傳統古禮，象徵小孩已長大成人，過去慶祝活動以划獨木舟挑戰台南運河，作為闖關儀式，今年改以走山海圳綠道，認識台江內海起點。

黃偉哲認為台南市身為台灣最古老城市，保留作16歲古禮有助於保存祖先的文化資產，台灣提倡公民權下修至18歲，正好呼應作16歲的傳統精神。

慶祝活動上午從安平開台天后宮展開，250位學生拜媽祖、向長輩奉茶、鑽鳥母宮，中午走完綠道，下午再到開隆宮拜七娘媽，走喜鵲橋。

黃偉哲見證1位阿嬤扶養的孩子，藉此機會向阿嬤跪著奉茶，阿嬤流下感動的眼淚，場面十分感人溫馨。另外，家長們參與「作十六歲」的孩子由七娘媽亭下匍匐鑽轎，象徵長大成人，拍照見證。

台南市今年作16古禮在傳統儀式加入新創意，以大航海時代精神為主，現場打造「熱蘭遮號」木船，喚起台南市曾經是鄭成功第1個登陸的台灣城記憶。

(中時 )