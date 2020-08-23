日前彰化衛生局主動採檢無症狀美國返臺少年，最終發現少年染疫，但事件曝光後，中央流行疫情指揮中心出動政風調查，引起軒然大波。對此，前衛生署長楊志良表示，他覺得陳時中做這件事情很奇怪，因為這通常是因為有人檢舉才調查，並指出疫情指揮中心很重要，就像皇后的貞操一樣，若被質疑會很麻煩。

據三立新聞網報導，楊志良指出，目前台灣疫情面臨的兩大危機，首先是疫情不會馬上結束，少說會繼續延燒兩、三年，那麼這對於我們的疫苗研發將會出現很大的挑戰，因為我們短期內是沒有辦法做出很棒的篩劑。

而第二點則是疫苗問題。楊志良指出，目前美國已經投入了20億美元進行研發，德國等國家都已經下單，但我國疫苗卻仍在第一期試驗，檢視政府對自家疫苗廠有甚麼獎勵、鼓勵研發，卻只見「達到第一期人體實驗才添補10億」，在這之前都要靠廠商們自己燒錢，這樣要怎麼跟上他國研發的進度？

我們沒有疫苗、沒有好的篩劑，那麼我們如果再撐半年、一年，經濟會變得怎麼樣？楊志良表示，希望指揮中心在做到取得民眾信任的同時，也可以在未來發展上多作關注，有好的疫苗、篩劑，經濟才有機會開放，我國的研究可能跟不上國外，但我們要有把握別人研發成功後可以買得到，經濟才有希望。

(中時新聞網)