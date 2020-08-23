現在各隊都不想讓教士隊有滿壘機會了，今日教士對上太空人的比賽，2局下半新秀柯朗沃斯 (Jake Cronenworth)敲出滿貫炮，教士攻下9分大局，而這也是教士近6場比賽敲出第5發滿貫全壘打，已經創下大聯盟新紀錄，最後以13比2輕取太空人拿勝，教士已6連勝。

教士隊在本周前4場比賽對上遊騎兵都有滿貫彈，當時已創下大聯盟紀錄，昨日對上太空人雖然中斷了，不過今日換26歲新秀柯朗沃斯表演。

教士在2局下半有一輪猛攻，先有麥爾斯（Wil Myers）陽春炮、葛瑞斯罕（Trent Grisham）3分炮搶分之後，教士又靠安打攻占滿壘，此時柯朗沃斯瞄準直球出棒，敲成中右外野方向滿貫全壘打，教士隊單局靠3轟攻下9分大局，此外更是大聯盟史上首度6天內出現5發滿貫炮。

而厲害的是，本周5發滿貫彈都是由不同球員敲的，美國時間17日小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)在滿壘0好3壞時敲出第一支滿貫，當時還引發兩隊爭議，認為小塔提斯破壞了球賽的潛規則，而接下來3天則分別是麥爾斯（Wil Myers）首局滿貫炮、馬恰多(Manny Machado)的再見滿貫，以及荷斯莫(Eric Hosmer)敲出破紀錄連4天滿貫。

包含柯朗沃斯在內，教士今日狂敲6轟，其中葛瑞斯罕三響炮一人就包下6分打點，教士以13比2拿下勝利，近期6連勝。

(中時 )