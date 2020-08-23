(13:55更新)效力火腿隊的「大王」王柏融終於重返一軍先發，在打擊率低迷的情況下，教練團出奇招，將他擺第一棒，這也是他日職生涯首度扛一番，不過可惜的是王柏融首打席仍沒表現，直到第2打席才敲出二壘打，是他相隔18打數後再於一軍敲安。

王柏融在二軍表現火燙，打擊率近7成，但回歸一軍後又回到季初手感冰冷的狀態，今日火腿教練團將王柏融擺在第一棒，是他日職生涯初體驗，過去他曾先發打過2到7棒，今日過後僅剩8、9棒沒有先發過。

王柏融此戰擔任第一棒、左外野手，面對樂天金鷲隊先發投手福井優也，首打席在1好3壞後，積極出棒結果敲出左外野方向飛球遭接殺，王柏融連18打數沒安打，打擊率再下修到0.079。

3局下半王柏融終於有所發揮，第一球就積極出棒，敲出中外野方向深遠二壘打，這是王柏融自7月11日以來，相隔一個半月終於又在一軍敲安，且是一支二壘安，是他本季首支長打，打擊率回升1成03。接著王柏融靠投手牽制失誤上到三壘，但可惜沒能回本壘得分。

(中時 )