嘉義縣台18線（阿里山公路）37公里處，今天上午11點多發生轎車側翻、卡在溝渠事故，1名年約60歲許姓女駕駛當下自行脫困。嘉義縣消防局人員獲報趕抵現場時，駕駛意識清楚、受到輕傷，由番路消防分隊救護人員送醫，事故原因由警方調查。

(中時 )