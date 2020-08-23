阿里山公路轎車側翻卡在溝渠 駕駛自行脫困受輕傷 13:552020/08/23 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣台18線（阿里山公路）37公里處，今天上午11點多發生轎車側翻、卡在溝渠事故。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣台18線（阿里山公路）37公里處，今天上午11點多發生轎車側翻、卡在溝渠事故，1名年約60歲許姓女駕駛當下自行脫困。嘉義縣消防局人員獲報趕抵現場時，駕駛意識清楚、受到輕傷，由番路消防分隊救護人員送醫，事故原因由警方調查。 (中時 ) #駕駛 #溝渠 #嘉義縣 #人員 #事故 也許您會感興趣 推薦閱讀 車庫被陌生女駕駛「亂插」 爽停半小時代價悽慘 22:182020/08/22 社會 農路拓寬反造成車禍頻傳 雲林縣府提解方 17:342020/08/21 政治 桃園深夜車禍5傷 跨雙黃線撞向車 肇事駕駛：忘記怎開的 03:522020/08/22 社會 星宇七夕機浪漫起飛 旅客機坪求婚 K董當機務獻祝福 13:292020/08/22 生活 車輛路口未禮讓行人 交部研議重罰6000元 16:192020/08/21 生活 婦聯會攜手防災學會開訓「防災士」 防災超前部署 17:292020/08/22 政治 高雄連下3小時雨後「黃河滾滾」 網驚：可以在家玩人造海浪 17:502020/08/22 政治 與美較勁 陸10年內要建4航母戰鬥群 人員訓練跟不上腳步 09:572020/08/22 軍事 9月1日起大執法 車輛不禮讓行人 最高罰6000元 04:102020/08/22 生活新聞 星宇K董七夕奇招 候機室邀來重量級月老蒞臨 15:462020/08/22 財經 社會熱門新聞 情侶撞砂石車雙亡 騎士生前發文曝光 留言全要他騎車小心 - 社會 甩有錢綠帽夫 貴婦爽吃月薪2萬小王「2周狂啪14次」 - 社會 「禁臠12小時」酒店妹被灌毒 揪友硬上玩多P 她裸跳艷舞求饒 - 社會 音樂老師會吹簫？偷吃田僑仔人夫 被兒拍下鹹濕照 - 社會 索馬利蘭建交不用中華民國 蔡英文被告發外患罪 - 新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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