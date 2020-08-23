索尼音樂年度新人樂團noovy，去年推出首張全創作華語EP《共感時代 Y_OURS》，隨即啟動世界巡迴noovy《共感時代Y_OURS TOUR 2020》演唱會，在歷經高雄、台中之後，台灣最終場台北站於昨晚在角落文創展演空間登場，noovy帶來近20首勁歌樂曲，中文、日文、英文三聲道開唱，而眾所期待的嘉賓請到入圍今年金曲新人獎的楊士弘助陣，5個大男孩驚喜演唱超動感嗨歌〈超跑情人夢〉。

noovy團員Shawn（主唱）、JK（吉他手）、Mark（鼓手）、Jacob（貝斯手）以日式青春活力的〈心絲蟲〉〈Hey! Ho!〉〈Never Gonna Stop〉組曲開場，才唱完第3三首歌，吉他手JK突然大喊暫停：「我的弦斷了！」突如其來的插曲不見noovy慌張，幽默狂糗JK就是個硫酸手，常常把琴弦侵蝕毀壞，JK鎮定換一把吉他再上，臺風穩健。不過noovy坦言可能是最終場的關係，真的有比較緊張，尤其這3場演唱會巡迴下來天氣都是刮風下雨的，看到粉絲在外面排隊淋雨很擔心他們會著涼，原本自豪是晴男傳說的noovy，笑說從現在開始要正式轉型成暴雨樂團了。

因為疫情關係，演唱會延遲了近半年的時間，noovy把握時間將歌曲重新改編，希望帶給歌迷耳目一新的感覺，一連唱了〈WILD〉〈Singing’ for you〉〈ONE〉輕快的歌曲，隨後唱到〈早鳥〉描寫家庭關係的歌時，Shawn自爆在籌備演唱會期間，出了一場車禍，雖然不是很嚴重，但休養了一兩個月不能練團，團員們在聽到消息後紛紛趕到他身邊表達關心，讓他感悟出了一些道理，在台上感性的跟成員告白：「對我而言，你們已經像是家人般一樣的存在了。」大展兄弟情誼。

索尼新人noovy昨晚舉辦noovy《共感時代Y_OURS TOUR 2020》演唱會。（索尼音樂提供）

演唱會尾聲，noovy帶來日本的出道單曲〈Garage〉，表示從來都不忘初衷，隨著曲畢、燈光暗下，歌迷安可聲不絕於耳，noovy再次上台帶來〈三等星〉〈我們的花火〉，粉絲們特地準備了手環燈以及手幅替最近行程滿檔，沒有時間過七夕的noovy應援，在看到全場舉起〈七夕情人節快樂〉〈我就是你今晚的織女〉的橫幅時，Shawn也感性的祝大家七夕快樂，原本溫暖感動的氣氛，被鼓手Mark爆料，其實剛剛看到應援時有點分心，有個小出錯，不過這也代表noovy是唱現場的，原本在喝水的Shawn聽到爆料忍不出把口中的水噴了出來，弄得衣服都溼了，默默地說：「已溼。」感性氛圍瞬間翻轉，歡樂聲不斷。

此外，前團員Hank也低調隱身在粉絲群中到場觀賞，並上台與noovy同樂，還大方開起退團的玩笑，五人好交情溢於言表，看完一整場演唱會下來Hank也大讚noovy：「還不賴，有做出點東西！」noovy也和粉絲們約定，未來會更加的努力，拿出更好的作品，帶歌迷到更大的場地一起聽歌。

索尼音樂年度新人樂團noovy，昨晚在角落文創展演空間開唱。（索尼音樂提供）

索尼新人noovy昨晚舉辦noovy《共感時代Y_OURS TOUR 2020》演唱會。（索尼音樂提供）

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