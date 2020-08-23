79歲的邱姓老翁家住三重區某街八樓，23日上午11時許一出房門疑忘了帶鑰匙，於是想從8樓廁所氣窗打算爬進房間內，過程中卻不幸失足墜落至隔壁鐵皮屋屋頂慘死，警消獲報到場後，當場確認老翁已經明顯死亡、無需送醫，後續將釐清案情。

據了解，老翁兒子透露，該名老翁有輕微失智症，曾經爬過廁所氣窗進到屋子紀錄，那時兒子已告誡老翁「千萬不可以再這麼做」，兒子原本今天下午要帶他去深坑遊玩，無奈仍發生憾事；警方表示，現場無他人入侵打鬥痕跡，遺體送往板橋殯儀館進行後續處理。

(中時 )