三重老翁從氣窗想爬進8樓住家 失足慘摔當場不治 13:332020/08/23 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 三重老翁從氣窗想爬進8樓住家，失足慘摔當場不治。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 79歲的邱姓老翁家住三重區某街八樓，23日上午11時許一出房門疑忘了帶鑰匙，於是想從8樓廁所氣窗打算爬進房間內，過程中卻不幸失足墜落至隔壁鐵皮屋屋頂慘死，警消獲報到場後，當場確認老翁已經明顯死亡、無需送醫，後續將釐清案情。 據了解，老翁兒子透露，該名老翁有輕微失智症，曾經爬過廁所氣窗進到屋子紀錄，那時兒子已告誡老翁「千萬不可以再這麼做」，兒子原本今天下午要帶他去深坑遊玩，無奈仍發生憾事；警方表示，現場無他人入侵打鬥痕跡，遺體送往板橋殯儀館進行後續處理。 (中時 ) #老翁 #兒子 #氣窗 #三重 #廁所 也許您會感興趣 推薦閱讀 廁所天花板狂滴水 他上樓敲門驚見少女觸電焦屍泡浴缸 09:302020/08/17 社會 新北22名慢飛天使畢業了 家長台下笑中帶淚 17:282020/08/15 生活 男連偷3家服飾店辯「夢遊」 跑不贏女店員認栽 11:142020/08/22 社會 老翁訪友迷途 警擴大搜尋平安尋獲 10:262020/08/17 社會 新加坡樟宜機場震撼直擊 網喊：根本在拍生化電影 14:062020/08/12 生活 疑不忍愛妻長年臥病 嘉義7旬翁灌妻酸液再自喝欲共赴黃泉 12:192020/08/23 社會 「漂亮寶貝」張正藍高齡母親睡夢中辭世 陳凱倫協助贈塔位 20:582020/08/16 娛樂 4歲女童遭師誤鎖2樓 爬窗回家摔落地面重傷 12:212020/08/18 國際 陳進興那條路台灣最長的「犯罪連續劇」（上） 04:102020/08/18 藝文副刊 渣男「許幻山」出道14年沒紅《三十而已》人氣飆 曝曾到他房裡對戲 20:202020/08/22 娛樂 社會熱門新聞 情侶撞砂石車雙亡 騎士生前發文曝光 留言全要他騎車小心 - 社會 甩有錢綠帽夫 貴婦爽吃月薪2萬小王「2周狂啪14次」 - 社會 「禁臠12小時」酒店妹被灌毒 揪友硬上玩多P 她裸跳艷舞求饒 - 社會 音樂老師會吹簫？偷吃田僑仔人夫 被兒拍下鹹濕照 - 社會 科大生自撞砂石車2死大逆轉 新證據曝光 司機曾下車查看 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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