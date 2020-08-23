快艇前鋒保羅喬治(Paul George)連續兩戰打得很差，儘管快艇仍以2勝1負領先獨行俠，但他兩戰投33中7(三分球投18中3)的表現不符外界預期，被酸得很慘。因為保羅喬治曾經自稱「季後賽P」(Playoff P)，號稱季後賽的高手，打這麼爛還能稱為季後賽P嗎？

TNT球評巴克利(Charles Barkley)說：「你不能自稱季後賽P卻一直輸球。你看我就沒有被稱為冠軍老查，因為我沒拿過總冠軍。」球迷還嘲笑保羅喬治自稱「季後賽P」之後就一路下坡，他季後賽36勝43敗，特別是在2017年之後只有5勝13敗。

保羅喬治第3戰後表示：「我不是哈登(James Harden)，我沒辦法彈無虛發。我自詡有能力在攻防兩端貢獻球隊，但我總是會有投籃不準的時候。得分不是我的唯一任務，傳球、籃板，我什麼都會做，總之即使我投不準我們仍取得2比1領先，這是好事。」

話雖如此，保羅喬治首戰投22中10砍下27分，仍是很好的表現。總教練瑞弗斯(Doc Rivers)說：「我不擔心，(保羅喬治)他是個優秀的球員，他也是人類。我保證他還記得怎麼投籃，他會好轉的。」

(中時新聞網)