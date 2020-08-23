黃鶯在林穎嫺節目還原當年真相。(圖／翻攝自YouTube)

1987年香港小姐競選，堪稱是歷年最高素質的一屆，除了選出冠軍楊寶玲、亞軍李美鳳、季軍林穎嫺外，最令人印象深刻的是，當年參賽者中還有邱淑貞，不過因為爆出整形傳聞，最終含怨退賽，而爆料者竟是同期參賽的佳麗黃鶯，時隔33年，黃鶯親自還原真相，希望邱淑貞能釋懷。

邱淑貞當年以標緻美貌和完美身材，讓她一參選就造成轟動，更是冠軍港姐大熱門，未料卻遭爆整形，讓她難敵輿論壓力，最終只好退賽，而當時新聞更指出，爆料者是她的好友、同期競選的參賽佳麗黃鶯。

近日，黃鶯在林穎嫺的網路節目《都市嫺情》中，澄清當年傳聞，她表示當時忙著港姐訓練，又要去演藝學院彩排，根本沒時間看新聞，等到決賽前，才接到表妹電話，這才知道事情嚴重了，但她喊冤自己根本沒去爆料，這件事太荒唐。

她也強調自己參加選美是抱著玩票性質，沒想要爭取什麼，而當年沒機會澄清，讓她非常後悔，因為選美完，她也踏入演藝圈，拍了幾部電影，所以沒時間管這件事，但沒想到多年過去，只要有人報導邱淑貞退選的事，就會提到她。黃鶯也表示，不知道邱淑貞對她有沒有不開心或誤會，但希望她看到這個節目後可以釋懷。

(中時新聞網)