適逢鬼月，擁有靈異體質的謝忻21日受訪，坦言出外景時與不少好兄弟打過交道。有次謝忻錄外景，獨自入住台南老飯店，「那次很奇怪，我把電視打開，冷氣也打開，洗完澡吹頭髮，按壓式吹風機壓2秒就整個房間就停電」，後來她要打房內市內電話給客服，在快碰到話筒時房內電力全恢復了，她一開始不以為意，直到反覆3次後，謝忻才毛骨悚然，以為是老飯店線路有問題，當晚不敢睡，把電視音量調到最大聲壯膽，導致隔天出外景精神不濟。

同行工作人員有敏感體質，向謝忻說「妳房間跳（電）一跳，變跳我的」，令人不安。事後謝忻向老師請益，「護身符怎沒保護我」？老師表示，若護身符沒保護，就不是這個狀態，「祂只是調皮，鬧妳，想跟妳玩」。此外，謝忻也在高雄住過一間平價老式旅館，因那天拍戲太累想好好休息，在深夜一直聽到走廊上有小孩奔跑嬉鬧聲，她打開房門向外警告卻不見人影，過沒多久喧鬧聲又響起，她氣得打給一樓lobby，「可不可以不要叫10樓的小朋友不要在走廊上奔跑」？不料，對方冷冷地回應，「這層樓只有你們住」，頓時讓謝忻後悔撥通電話，「我那時後怕死了，我房間還有三個大床，她給我感覺應該有別人反應過類似事情」。

因為從小體質敏感，被「好兄弟」逗弄搖床角，時常讓謝忻以為是地震而半夜嚇醒，「小時候覺得是地震，長大後發現很多國家沒地震」。有次她去柬埔寨當志工，住在一間很小的商務旅店，她又在半夜尖叫說有地震，室友跟她說柬埔寨不在地震帶上，令謝忻立馬閉嘴，問及有無真的被好兄弟傷害過？她說「只是讓妳有地震的感覺，我就知道周圍有東西跟妳擦身而過」，逗趣說「我覺得沒有工作比鬼更可怕」，在旁的經紀人還搭腔說「（謝忻）每天說，下禮拜很空耶，排滿一下好不好」。

(中時 )