前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，下一步動向受到外界注目。著名網紅「鬼才阿水Awater」斷言韓國瑜下一步仍是劍指六都，不是選桃園市長就是台北市長，但台北市最大變數是同黨立委蔣萬安。因此，韓國瑜布局台北指標只看一件事，民眾黨攻擊蔣萬安能否成功？如果戰略成功，韓國瑜就會選台北市長，若未成功，就退而求其次選桃園市長。

鬼才阿水19日在臉書發文表示，韓國瑜的下一步仍然是劍指六都，扣除高雄台南的民進黨鐵票區，以及有連任優勢的台中與新北，韓國瑜的選擇只剩下桃園與台北，以當選可能性來看，桃園可說是最佳的選擇，即使桃園市長鄭文燦執政八年，更成功地打破傳統眷村的選票包袱，但民進黨接續桃園的後起之秀尚未出現，以目前的各方民調來看，六都中桃園對韓國瑜的支持度最高，而韓也開始與桃園的各方基層接觸，聆聽意見與基層反映。桃園可說是勢在必得。

鬼才阿水接著話鋒一轉，將話題帶到高雄市長補選：但這次高雄補選的4%結果，不只讓台北市長柯文哲大為光火，更讓柯文哲認清事實，在藍綠夾殺之中，台北市副市長黃珊珊想要脫穎而出是完全不可能的，與其在接下來的選戰又淪為笑柄，韓國瑜可以說是民眾黨的救星。

以現在的支持者組成來看，鬼才阿水直言，韓粉與柯粉的重疊比例相當高，政黨支持傾向也相同，柯文哲十分期盼韓國瑜可以來台北競選，一來將民眾黨的支持與資源交給韓國瑜，可說是錦上添花，兩人的私交甚篤也絕非新聞，以目前民進黨的候選人也尚未明朗的情況下，要取得台北市長的位置可說機會處於零。

但鬼才阿水表示，台北市還有一個最大的變數蔣萬安。蔣萬安無論在民調上，年輕的形象呈現、政治經歷，與最重要的血統上，柯文哲與韓國瑜是始終無法趕上的，國民黨必然會希望蔣萬安帶著立委的身分帶職稱選，帶國民黨走出包袱。韓國瑜現在面臨兩難，選桃園可說是穩上。但柯文哲與民眾黨的合作的確可讓韓國瑜重回高峰，對柯自己本身布局也更為流暢，雙方加起來票數自然不會太低，也可讓狂熱的韓粉柯粉重拾信心。

韓國瑜接下來的布局指標只看一件事。鬼才阿水指出，只要看國民黨與民眾黨會不會共同攻擊蔣萬安就可看出端倪，如果會，並且戰略還很成功，可以打血統、打帶職參選等，那就可以確定韓國瑜會與柯文哲合作參選台北市長，如果兩邊並未去攻擊蔣萬安，那韓國瑜參選桃園可說是確定並且毫無懸念的選擇。如今兩種可能性與戰略性都以確定，接下來就看支持者的風向了。

(中時新聞網)