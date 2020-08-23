高雄港務警察總隊22日下午1點多，在高市前鎮區前鎮渡輪站海面查獲女性無名屍一具，港務警察總隊公布年特徵，希望能協尋家屬。據了解，死者為女性，年約40、50歲，身高約162公分、身材微胖。

該死者左手戴金色手鍊，左手無名指上戴有一只黃金戒指，口腔右上臼齒兩顆假牙，及肩黑色短髮，頭髮夾有黑色髮夾，身穿黑色連帽外套、內穿土黃色T恤，米白色短褲，身體無外傷，遺體現存放於高雄市立殯儀館11號冰櫃。

(中時 )