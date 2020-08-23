前鎮渡輪站海面驚見無名女屍 港務警察隊公布特徵協尋 13:562020/08/23 中時 劉宥廷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前鎮渡輪站海面驚見無名女屍，港務警察隊公布特徵協尋。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄港務警察總隊22日下午1點多，在高市前鎮區前鎮渡輪站海面查獲女性無名屍一具，港務警察總隊公布年特徵，希望能協尋家屬。據了解，死者為女性，年約40、50歲，身高約162公分、身材微胖。 該死者左手戴金色手鍊，左手無名指上戴有一只黃金戒指，口腔右上臼齒兩顆假牙，及肩黑色短髮，頭髮夾有黑色髮夾，身穿黑色連帽外套、內穿土黃色T恤，米白色短褲，身體無外傷，遺體現存放於高雄市立殯儀館11號冰櫃。 (中時 ) #黑色 #港務 #高雄 #特徵 #警察 也許您會感興趣 推薦閱讀 高雄國際花市驚見男焦屍 現場留汽油與打火機 09:452020/08/10 社會 三峽白雞路邊轎車起火燃燒 車內驚見1具焦屍 20:162020/08/03 社會 深坑平埔橋下驚見全裸女屍 警調查死因 13:102020/08/07 社會 日女找回遺失手機 點開相簿驚見這畫面網友瘋傳 16:182020/08/09 生活 廁所天花板狂滴水 他上樓敲門驚見少女觸電焦屍泡浴缸 09:302020/08/17 社會 監視器驚錄「輪胎野鹿」 動保處急協尋：恐有生命危險 21:302020/08/13 時事 80歲屏東婦遊淡水天元宮走失 警消合作助團圓 18:182020/08/17 社會 熟女開生日趴！驚見閨密「合體」未婚夫激戰 正宮爆氣開2槍打死她 20:462020/08/06 國際 人妻遭「控制狂」狠夫殘殺分屍 鄰居驚見地上屍塊嚇傻 23:472020/08/02 國際 世界第8來打過 海碩女網今年停辦 12:172020/08/19 體育 社會熱門新聞 情侶撞砂石車雙亡 騎士生前發文曝光 留言全要他騎車小心 - 社會 甩有錢綠帽夫 貴婦爽吃月薪2萬小王「2周狂啪14次」 - 社會 「禁臠12小時」酒店妹被灌毒 揪友硬上玩多P 她裸跳艷舞求饒 - 社會 音樂老師會吹簫？偷吃田僑仔人夫 被兒拍下鹹濕照 - 社會 科大生自撞砂石車2死大逆轉 新證據曝光 司機曾下車查看 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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