祈錦鈅（小鈅）22日出席「大大波麗士與小小波麗士反毒樂」快閃活動，吸引超過百人參與，小鈅感性分享：「這個暑假對我來說十分有意義，因為接下新北市政府警察局的代言宣導工作，每週都跑警局直播主持《 警鈅來了》節目。印象最深刻就是有許多警務人員長期公務繁忙真的沒有時間陪伴孩子，錯失小孩的成長期，或是在執法的時候一直被言語中傷和攻擊是家常便飯，聽到他們的心聲真的很為他們心疼。值勤或辦案要駐守警察局無法回家，把大部分時間奉獻給警務，甚至有些警官、檢察官的工作內容，常要承辦親子失序家暴虐待案件，很多刷新三觀違反人倫的悲劇，我相信警務工作絕對是需要十分專業、理性和全心的付出，也因為這樣更令人敬佩。」

《 警鈅來了》開播之後，粉絲人數一週狂漲一萬人，代表其實正能量的議題也是會讓人引起共鳴和討論的，小鈅說：「身高的關係無法考警察，但因為藝人身份讓自己也可以為警務工作盡一份心力，覺得這個合作很有意義，希望透過節目的播出讓大家體恤警務人員的辛勞，讓警民關係更加和諧。」因宣導工作祈錦鈅常常被誤認為女警，小鈅笑說：「平時會很多網友發訊息問我怎麼考上警察？屬於哪一個分局？職務是甚麼？也有很多人私訊看到我的警察宣導影片，對警察既定印象改觀想立志考警察，面對這些詢問我都會詳細的回覆他們。」

小鈅接下來將進錄音室錄製新歌，預計10月推出新的音樂作品，「最近學了編曲和鋼琴想加強音樂製作方面的技能，現在彈鋼琴初階感覺像在作復健一樣，希望有天可以公開表演，接下來的新歌是不同的曲風，期待新作品趕快跟大家見面」。

祈錦鈅日前出席反毒活動。（固力狗娛樂提供）

(中時 )