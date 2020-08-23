桃園國際機場第三航廈主體工程，上周五順利開標，預計2024年至2026年分階段完工。交通部透露，在三航廈完工啟用後，將視整體桃機營運狀況，評估拆除重建使用逾40年的一航廈。

桃機三航廈因主體設計複雜，廠商因施工難度提高，第一階段資格標自2017年招標以來，流標3次，直到今年5月4度招標，21日順利由Samsung C＆T Corporation與榮工工程股份有限公司，及日商華大成營造工程股份有限公司台灣分公司與大陸工程股份有限公司通過資格審查。桃機公司表示，後續將通知通過審查的廠商團隊，進入第二階段規格標備標。

不過，桃機首座航廈一航廈，1974年動工，1979年正式啟用，2013年6月擴建完成，年服務容量從1200萬人次提升至1500萬人次，使用逾40年，交通部有意在三航廈營運後，拆除一航廈重新整建。

交通部次長祁文中說，公共工程有一定節湊，一航廈確實需思考要延壽個5年、10年，或是打掉重蓋的時機；目前評估一航廈會朝重新整建方向來做。

交通部表示，因一航廈跟二航廈都曾擴建過，但容量還是不夠才會興建三航廈，等三航廈興建完成並投入營運，在確認桃園機場的容量夠用後，一航廈就可以動工；時間點視三航廈完工進度及運量成長情況，如果疫情過後的航空市場如國際航空組織的預測，2024年空運量才會回到2019年的水準，剛好是推動機場工程的好時機。

至於1991年動工，2000年正式啟用的二航廈，2018年6月擴建完成，年服務容量將可達2200萬人次，但發生過多次跳電及漏水。交通部也思考，一航廈重建完成後，二航廈可局部改建。

(中時 )