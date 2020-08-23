前高雄市長韓國瑜遭罷免後，鮮少出席公開場合，14日高雄補選前一晚，他現身替國民黨候選人李眉蓁站台後，又沉寂了一段時間。今（23）日韓國瑜參加郝柏村追思會，被問到是否競選黨主席，他笑而不答快步離去。桃園市議員王浩宇直言，如果韓國瑜還有政治夢，桃園市是唯一選擇。

王浩宇在臉書表示，韓國瑜擔任過直轄市長、參選過總統，不可能回歸選立委、縣市長，「桃園市就是他參選的唯一選擇」。

王浩宇進一步分析，因韓國瑜在高雄被罷免，無法再參選，台南深綠不適合，台中及新北有盧秀燕、侯友宜要爭取連任，所以不可能，而台北市又有蔣萬安，直言「除非韓國瑜要退出政壇，不然就是桃園了」。

不過，王浩宇也指出，韓國瑜要到桃園，還得過議長這一關，議長已上山下海認真準備快兩年了，怎樣都比韓更在地、更貼近桃園。

此外，準高雄市長陳其邁明（24）日正式就職，就職典禮將邀請歷任市長參加，他表示「誠摯邀請韓市長能夠來」。至於韓國瑜是否會出席、會不會回應，也引發關注。

(中時新聞網)