藝人小禎當年帶球嫁醫美名醫李進良，12年期間婚姻風波不斷，兩人終究在2019年離婚，女兒Emma由雙方共同監護，小禎最近接受訪談，吐露知道懷孕時其實沒有確定要嫁卻已決定生下小孩，吐露背後真實原因，如今眾人皆知小禎疼女兒如命，但她自爆近日曾跟愛女起爭執，對12歲的Emma怒吼「滾出去」。

出身單親家庭又離婚的小禎，近來《聽媽媽的話》節目主持棒，跟同為人妻人母的來賓、觀眾們聊內心話非常上手，完全展現了世間母親的真實感受，小禎接受《自由時報》專訪，吐露當年未婚懷孕，其實一開始不確定要不要嫁李進良，但卻很肯定要把孩子生下來，原因是從小到大爸媽都沒怎麼陪她，小禎就希望生下孩子「早點有個家」，彌補童年的缺憾。

而她生下Emma後，把女兒擺第一位，寧願犧牲工作也要親自照顧孩子，親力親為的陪伴，讓她跟Emma如姊妹般無話不談，之所以努力當孩子的知己，是小禎擔心Emma未來經歷感情等人生迷惘的事，會悶心裡不講，「像我跟爸媽沒那麼親，很多事都不知道要跟誰說」。

至於離婚跟前夫交惡的時期，小禎始終堅持不在女兒面前說孩子爸的壞話，一直到去年Emma滿12歲了，主動表示想知道爸媽之間是怎麼回事，她才用成年人的方式大致跟女兒講了，Emma聽了竟說：「妳還是把我當小孩好了」，讓她哭笑不得。

而小禎說，如今Emma進入青春期，給了當媽的她不同的感受，坦言偶爾會讓她理智斷線，自爆有一次甚至氣到對女兒大罵「滾出去」，結果Emma也很倔強，剛好爸爸要來接她去住，她就一扭頭回房收行李，只是她一走出房間，小禎就後悔了，她跟女兒道歉，因為覺得在怎麼樣都不該用這樣的字眼對話，之後跟女兒好好解釋了為什麼生氣。

(中時新聞網)