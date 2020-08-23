台南市都發局打算在小東路與北門路交叉口一座公有地打造台南市第1座公營住宅，曾參與台北市公宅規畫的前台北市都發局長林洲民，卸任後籌組建築師團隊獲得這項標案，近日獲藏風藝文空間與台南市建築師公會配合邀約演講，批露台南公宅的設計理念。

台南市首座公宅打算設在台南公園、成功大學與鐵路地下化後綠園道的中心區域，全部360戶，需附設社會福利機構，只租不賣給青年申請入住，預計今年底發包動工，後年完工啟用。

獲得這項工程標案的仲觀建築師事務所，其實就是林洲民的建築團隊，他在台北市都發局長任內，參與多項社會住宅規畫，這次將在台南重現台北市的公宅設計精神，還沒動工，內部設計方向就倍受期待。

林洲民近日受藏風藝文空間與台南市建築師公會邀約，以「我的社會住宅之旅」為主題，談起台南公宅的設計理念，不少同業建築師到場「內行看門道」。

他提起，台南首棟公宅位置坐東朝西，是少有的兩面均為正面的「陽光宅」，他設計以格柵形的陽台扶手及倒吊板濾過陽光，避免台南嚴重的西曬問題，帶進陽光的生命力到住宅內部，基座規畫有日照社服設施及幼兒園。對於規畫不少公設空間，他自信表示，只要房子蓋的夠漂亮，住戶會願意保持公共空間整潔品質，成為一棟台南市好宅。

(中時 )