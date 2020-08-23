彰化縣衛生局長葉彥伯因主動採檢居家檢疫者，意外抓出新冠肺炎無症狀感染者，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令啟動政風處調查，成為近日各界討論焦點！臉書粉絲專頁「聲量看政治」則發現20日後，葉彥伯已追過陳時中。該粉專分析後認為，意義上顯示，人們對葉的好奇度大於陳，尤其其學歷背景、篩檢學會的背景等相關訊息。

彰化縣衛生局主動採檢居家檢疫者有無新冠肺炎，引爆中央和地方防疫不同調的風暴，葉彥伯日前哽咽表示，可能是中央與地方認知不同，但他百分之百挺陳時中。陳時中則回應表示，相信葉彥伯很努力，所以才會很傷心，還是要鼓勵他做對的事情。不過陳時中盼彰化可以明白，雖然他們這樣做是好意，但可能造成不好的影響，若引發醫療崩潰，任何人都擔不起責任。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」則針對兩人的搜尋聲量進行比較！該粉專指出，根據GoogleTrends比較近七天，陳時中與葉彥伯的搜尋聲量，在8月20日之前，陳時中的Google搜尋聲量略高於葉彥伯，8月20日之後，葉彥伯的聲量飆高，超越陳時中的搜尋聲量。若比較兩人的平均搜尋聲量，兩人約在52%：48%之間，陳時中近七天的平均搜尋聲量略高葉彥伯僅4%；但若把時間軸拉到比較過去1天以內，葉彥伯則以63%高於陳時中的37%。

該粉專表示，上述聲量數據，不計正負面價值。而其意義上則顯示，20日後，人們對於葉彥伯的好奇度大於陳時中，尤其是葉彥伯的學歷背景、篩檢學會的背景等相關訊息。

(中時新聞網)